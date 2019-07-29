В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников
Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телевидение страны.
Согласно имеющейся информации, ограничение на совершение подобных поездок действовало с марта 2017 года. Оно прекратило свое действие, как только первая молдавская делегация вылетела в Москву.
«Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России», — заявил Додон.
Ранее новое молдавское правительство сообщило, что готово работать над улучшением отношений страны с российской стороной.