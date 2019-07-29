«Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования России

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в «Московию». Об этом сообщает «Страна.Ua».

По его словам, данное переименование противоречит здравому смыслу.

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко. — «Газета.Ru»)», — отметил Бужанский.

Он добавил, что для того, чтобы Украину воспринимали серьезно, надо вести себя серьезно, а данное предложение «демонстрирует неадекватность».

Политик пояснил, что власти страны преследуют цель заменить все советское на антисоветское.

«При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. Единственный результат Майдана — легализация нацизма», — заключил Бужанский.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать Россию и русский язык.