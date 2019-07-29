Помпео заявил, что Иран отказался его принять

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Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и «поговорить прямо с иранским народом». Об этом он сообщил в твиттере.

Однако, по его словам, власти Ирана отказали ему и не захотели принять его в своей стране.

«Режим не принял мое предложение», — отметил Помпео.

Он добавил, что глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф часто приезжает в Соединенные Штаты, где он может «говорить свободно».

В связи с этим Помпео выразил удивление, что глава государства Али Хаменеи не может сделать для него то же самое.

Он объяснил это тем, что лидер Ирана, возможно, боится, что его народ услышит «нефильтрованную и не урезанную» правду.

Ранее сообщалось, что Иран ищет новые способы обхода санкций США.