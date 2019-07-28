В Совфеде отреагировали на призыв депутата Грузии к диалогу с РФ

Россияне считают правильным призыв грузинского депутата Ады Маршании о нормализации отношений между Россией и Грузией. Об этом RT заявил российский сенатор Олег Морозов.

По его мнению, ситуация, которая сложилась в последнее время между странами неправильная. Сенатор считает, что необходимо прислушаться к призыву грузинского депутата, ведь жители Грузии настроены дружелюбно по отношению к России.

«По природе своей все грузины — сторонники нормальных отношений с Россией», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что жители Батуми вышли на улицы с требованием наладить отношения с Россией.