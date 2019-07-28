Зеленского высмеяли за несуществующее государство

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства «Киевская Русь-Украина».

О таком государстве Зеленский вспомнил при поздравлении с Крещением.

Пользователи призвали Зеленского вспомнить школьную программу и название государства, которое крестил князь Владимир.

«Вова открою тебе страшную тайну-тогда не было никакой Украины», — напомнили пользователи.

Главе государства посоветовали подучить историю, так как «президенту нельзя быть тупым».