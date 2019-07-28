Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно достигло Южной Кореи

Отпущенное после задержания КНДР российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» доплыло до южнокорейского порта Сокчхо. Об этом информирует агентство Ренхап, ссылаясь на данные министерства национального объединения Южной Кореи.

Согласно полученным данным, на берег с судна сойдут двое рыбаков из Южной Кореи.

До этого сообщалось, что задержание корабля случилось в ночь с 16 на 17 июля. Всего на борту 17 членов экипажа, в том числе 15 граждан России и два южнокорейца.

КНДР провела задержание в связи с нарушением водных границ страны российскими рыбаками.

Ранее Росрыболовство посчитало неправомерным арест северекорейскими властями судна.