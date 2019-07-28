Пранкер Лексус от имени Зеленского разыграл опального украинского генерала

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) от имени украинского президента Владимира Зеленского вышел на связь с главой полиции Днепропетровской области и опальным генералом Виталием Глуховеря. Об этом передает РИА «Новости».

Известно, что ранее Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить Глуховеря.

Как отмечается, это связано с публикацией в Сети видео, где он использует подразделение специального назначения КОРД в личных целях.

Сообщается, что сначала с опальным генералом по телефону в качестве журналиста поговорил «коллега» Лексуса Вован (Владимир Кузнецов). Пранкер спросил его по поводу незаконных действий сотрудников главы. На это

Глуховерь ответил, что эта информация является кознями «российской пропаганды».

После этого Лексус от имени Владимира Зеленского связался с генералом и спросил о том, что происходит в Днепровской области, а также, почему в СМИ выкладывают скандальное видео. В свою очередь, Глуховеря оправдался и сказал, что предпринимает действия согласно закону. Генерал в разговоре с пранкером отметил, что разбирается в ситуации.

Затем Лексус от имени Зеленского сказал Глуховере, что может его уволить.

Ранее пранкеры разыграли мэра Киева Виталия Кличко.