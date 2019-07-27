ЦАР перестала признавать независимость Косово

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Центрально-африканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает Дачич, ЦАР стала 14 государством, которое не признает Косово.

По словам вице-премьера, до этого ЦАР находилась в списке стран, который ведет Приштина. Там было указано, что африканское государство признает Косово.

Дачич отмечает, что в этой связи проводилось специальное расследование.

«Выяснилось, что никакого документа о признании Косова они не принимали», – прокомментировал Дачич.

Ранее информировали, что премьер-министр Косово покинул свой пост.