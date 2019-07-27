ЦАР перестала признавать независимость Косово
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Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Центрально-африканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает Дачич, ЦАР стала 14 государством, которое не признает Косово.
По словам вице-премьера, до этого ЦАР находилась в списке стран, который ведет Приштина. Там было указано, что африканское государство признает Косово.
Дачич отмечает, что в этой связи проводилось специальное расследование.
«Выяснилось, что никакого документа о признании Косова они не принимали», – прокомментировал Дачич.
Ранее информировали, что премьер-министр Косово покинул свой пост.