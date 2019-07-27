Украинского политолога пытались заставить целовать землю Украины на шоу

Для украинского политолога Вадима Трюхана на политическое шоу «60 минут» принесли горсть земли, взятую на Украине, и пытались заставить целовать ее. Инцидент произошел в эфире телеканала «Россия 1».

Как отмечается, землю принес на шоу один из участников, ветеран АТО. Он заявил, что «привез гостинец» для Трюхана. После этого участник воскликнул, что эту землю ему передали «киборги».

«Целуй украинскую землю, целуй! Становись на колени перед украинским народом», — добавил участник.

Услышав это, Трюхан посоветовал участнику шоу забрать свой гостинец себе. Также политолог взял горстку земли и кинул в сторону участника.

Ранее сообщалось, что заведующая детсадом заставила ребенка встать на колени и целовать землю.