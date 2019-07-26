Волкер прилетел в Киев за компроматом на Байдена, сообщили СМИ

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прилетел в Киев, где провел ряд встреч, а также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что в ходе дискуссии американская сторона запросила назначить на должность премьер-министра Украины человека, который будет независим от Зеленского и прислушиваться к мнению Запада.

Отмечается, что вместе с Волкером Украину посетил и посол США в ЕС Гордон Сондленд, который является спонсором предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

По мнению экс-спикера МИД Олега Волошина, он посетил страну с целью увидеть продолжение по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он добавил, что в прошлом юридический консультант Трампа Рудольф Джулиани не смог посетить Украину для переговоров с Зеленским по этому же вопросу.

Волошин подчеркнул, что дело Байдена приобрело серьезный вес в отношениях Киева и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Волкер вместе понадеялись на перемирие в Донбассе.