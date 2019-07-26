Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

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Украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Одессу из Киева в экономклассе. Об этом сообщает «Думская».

По словам одного из пассажиров самолета, глава государства не доставил никому неудобств.

Однако, уточнил пассажир, президенту не дали нормально отдохнуть во время полета.

Дело в том, что на борту лайнера находились школьники, которые захотели сфотографироваться с Зеленским.

Рядом с Зеленским сидел глава офиса президента Андрей Богдан, который попросил не беспокоить главу государства, однако учительница проявила настойчивость.

По ее словам, разбуженный Зеленский отнесся к этому с понимаем и сфотографировался с детьми.

Ранее Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде.