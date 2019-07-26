Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Одессу из Киева в экономклассе. Об этом сообщает «Думская».
По словам одного из пассажиров самолета, глава государства не доставил никому неудобств.
Однако, уточнил пассажир, президенту не дали нормально отдохнуть во время полета.
Дело в том, что на борту лайнера находились школьники, которые захотели сфотографироваться с Зеленским.
Рядом с Зеленским сидел глава офиса президента Андрей Богдан, который попросил не беспокоить главу государства, однако учительница проявила настойчивость.
По ее словам, разбуженный Зеленский отнесся к этому с понимаем и сфотографировался с детьми.
Ранее Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде.