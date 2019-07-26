Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка «Азов» Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он хотел отомстить бывшему лидеру страны за унижения.

Макеев отметил, что Порошенко пять лет унижал добровольцев из других стран и обещал им гражданство.

Кроме того, он признался, что совершил нападение в бронежилете, который носят украинские военнослужащие, и который, как оказалось, не выполняет свою функцию.

Он хотел подарить бронежилет политику и узнать, будет ли тот чувствовать себя в безопасности. Он также добавил, что не планировал покушение.