Порошенко обвинили в захвате российского танкера

Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.

Новинский считает, что политик использует связи, оставшиеся в силовых структурах страны, чтобы помешать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению депутата, бывший глава государства хочет испортить мирное урегулирование конфликта с Россией, на которое рассчитывают обе стороны.

«Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Но захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — сказал Новинский.