Кортеж Порошенко атаковал ветеран «Азова» с паспортом от Зеленского

Ветеран полка «Азова» возле здания Государственного бюро расследований совершил нападение на кортеж бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишут «Украинские новости».

Как отмечается, нападавшим стал уроженец России Никита Макеев, которому ранее президент Владимир Зеленский выдал гражданство Украины.

Сообщается, что ветеран забрался на автомобиль Порошенко.

Как известно, от комментариев Макеев отказался, но обещал рассказать об инциденте позже.

Ранее сообщалось, что после нападения на Порошенко завели дело.