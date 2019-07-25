Австрия заподозрила россиянина в шпионаже

Полиция Австрии объявила в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже. Об этом передает ТАСС.

По имеющейся информации, австрийская полиция подозревает россиянина в работе на Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ и умышленное разглашение военной тайны.

Кроме того, ведомство обвиняет Зайцева в том, что он передавал секретные данные, повлекшие ущерб Австрии.

Как отмечается, австрийское МВД уже распространило фотографию разыскиваемого гражданина России.

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