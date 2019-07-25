Появилось видео нападения на Порошенко

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Появилось видео нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает портал Украинские новости.

На кадрах видно, как на капот машины, в которую садился Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, кинулся мужчина.

Всего нападавших было четверо, охрана успела вовремя среагировать и оказать сопротивление. На месте завязалась потасовка. Один из преступников распылил слезоточивый газ.

По словам депутата Верховной рады Владимира Арьева, за нападавшими побежали около 20 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что на Порошенко напали.