Назван срок первого заседания Рады нового созыва

Глава партии «Слуга народа» и кандидат в народные депутаты Дмитрий Разумков сообщил, что первое заседание Верховной рады IX созыва запланировали провести в конце августа, либо в начале сентября. Об этом передает «Интерфакс».

Разумков надеется, что первое заседание Рады состоится 24-го августа, в День независимости Украины.

Как сообщает лидер партии «Слуга народа», дата проведения мероприятия зависит от сроков завершения подсчетов голосов в Центральной избирательной комиссии.

Политик подчеркнул, что на данный момент проходят судебные разбирательства на округах.

«Процесс может быть максимально затянут», — прокомментировал Разумков.

Ранее сообщалось, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» во время пересчета голосов на выборах ушла из тройки лидеров.