Порошенко пригрозили принудительно доставить на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что допрос должен состояться по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Уточняется, что допрос перенесли на 8 августа. Это будет третьим приглашением экс-главы Украины на допрос.

Также в ведомстве пригрозили Порошенко принудительно доставить на допрос в случае неявки.

Сегодня, 25 июля, адвокат политика направил заявление в Госбюро с просьбой перенести на несколько недель допрос.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины может упрятать Порошенко в тюрьму.