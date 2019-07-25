МИД России предупредило о последствиях в случае захвата моряков

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с задержанием российского танкера Nika Spirit (NEYMA) украинскими военными в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

МИД предупредило, что если российские моряки попадут в заложники, то это будет расцениваться как нарушение международного права.

Уточняется, что в этом случае последствия не заставят себя долго ждать.

Ранее сообщалось, что Украина задержала российский танкер в Керченском проливе.