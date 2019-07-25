МИД России предупредило о последствиях в случае захвата моряков
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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с задержанием российского танкера Nika Spirit (NEYMA) украинскими военными в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
МИД предупредило, что если российские моряки попадут в заложники, то это будет расцениваться как нарушение международного права.
Уточняется, что в этом случае последствия не заставят себя долго ждать.
Ранее сообщалось, что Украина задержала российский танкер в Керченском проливе.