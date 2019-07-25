«Очень приятно, царь!»: Скабеева посмеялась над Зеленским

Российская телеведущая Ольга Скабеева посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским на своем телеграм-канале.

Отмечается, что журналистка выложила обложку украинского журнала «Новое время». На ней Зеленский в короне сидит на зеленом кресле, а справа размещена надпись: «Очень приятно, царь!». Ниже поясняется, что речь идет про итоги выборов в парламент страны.

Скабеева продублировала надпись про царя на своем канале.

Ранее Скабеева провела «Вести недели» вместо Евгения Киселева.