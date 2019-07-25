Трамп пришел в восторг от выступления Мюллера

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Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на выступление в конгрессе бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом передает РИА «Новости».

Как сообщается, Трамп назвал показания Мюллера полезными для республиканцев.

При этом президент США назвал день выступления бывшего спецпрокурора «хорошим» для Республиканской партии.

Кроме того, Трамп сказал про Мюллера, что он является «смехотворной фальшивкой».

Также президент США отметил бесполезность его защиты.

Ранее Мюллер в своем докладе не оправдал Трампа в возможности совершения американским лидером преступлений.