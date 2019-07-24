Джонсон даст указания на случай ядерной войны

Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, именно с такого действия началась карьера и его предшественника — Терезы Мэй.

Уточняется, что у главы правительства есть четыре варианта указаний, из которых он должен выбрать один и написать под названием «Письма последней надежды».

Причем, как подчеркивается, письма будут направлены командирам четырех атомных субмарин на случай уничтожения правительства.

Письма будут храниться запечатанными в сейфах, а после ухода премьера в отставку их уничтожат нераспечатанными.

Ранее сообщалось, что Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии.