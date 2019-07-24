Мюллер убил свою репутацию, сообщили СМИ

Доклад экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследовал «российское дело», встретил жесткую реакцию. Об этом сообщает Fox News.

Ведущий телеканала Крис Уоллес назвал выступление Мюллера «катастрофой» для репутации бывшего спецпрокурора.

Представитель Fox News отметил его неуверенную речь.

Телеведущий также подчеркнул, что Мюллер часто не мог ответить на нападки, которые доносились со стороны республиканцев.

Уоллес еще заявил, что показания Мюллера нельзя назвать таковыми, так как их было очень мало.

Ранее сообщалось, что Мюллер не оправдал президента США Трампа.