В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Договоренности о возвращении на Украину арестoванных в РФ украинских моряков достигнуты, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам челoвека Людмилу Денисову.

По ее словам, решение принято Международным трибуналом по морскому праву, в данный момент идет процесс оформления документов.

«Скоро будем встречать моряков на родине», — сказала Денисова.

При этом сообщается, что адвокат моряков Николай Полозов не в курсе окончательного решения, так как не принимал участия в переговорах. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также заявила, что к настоящему моменту договоренности относительно дальнейшей судьбы моряков из Украины нет.

Ранее родители украинских моряков рассказали об ожиданиях от России и Украины.