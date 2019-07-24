Москалькова отреагировала на заявление о возвращении украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала заявление о возвращении украинских моряков. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская сторона достигла договоренностей по возвращению моряков на родину.

По словам Москальковой, к настоящему моменту следователи пока не приняли решение относительно дальнейшей судьбы моряков из Украины, которые были арестованы в России в 2018 году за нарушение границы.

«С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере », — отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что никакой информации о возвращении украинских моряков на родину пока нет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.