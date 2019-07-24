Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «российское дело», подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.
По его словам, расследование пришло к выводу, что российское государство «широко и систематически» вмешивалось в выборы в США.
При этом он подчеркнул, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.
«Мы не рассматривали возможность «сговора», — уточнил Мюллер.
Ранее сообщалось, что Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе.
США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.
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