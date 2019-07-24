Глава минфина Британии уходит в отставку

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что уходит в отставку. Об этом он написал в твиттере.

«Я только что подал заявление об отставке», — добавил Хэммонд .

Он отметил, что рад был быть ее канцлером. Заявление об уходе датировано 23 июля.

Хэммонд до этого занимал посты министра иностранных дел, министра обороны и министра транспорта.

13 июля 2016 года был назначен канцлером казначейства в кабинете Терезы Мэй.

Ранее Хэммонд обвинен коллегами в проблемах с финансированием Brexit.