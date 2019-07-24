Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков

Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская сторона достигла договоренностей по возвращению моряков на родину. Об этом сообщает «112 Украина».

По ее словам, в настоящее время делаются последние штрихи, в частности, оформляются документы о возвращении моряков.

«Скоро будем встречать моряков на родине», — добавил Денисова.

Она отметила, что договоренности были якобы достигнуты по решению Международного трибунала по морскому праву.

Однако адвокат моряков Николай Полозов сказал, что он не знает о такой договоренности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.