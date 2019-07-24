Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков
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Уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская сторона достигла договоренностей по возвращению моряков на родину. Об этом сообщает «112 Украина».
По ее словам, в настоящее время делаются последние штрихи, в частности, оформляются документы о возвращении моряков.
«Скоро будем встречать моряков на родине», — добавил Денисова.
Она отметила, что договоренности были якобы достигнуты по решению Международного трибунала по морскому праву.
Однако адвокат моряков Николай Полозов сказал, что он не знает о такой договоренности.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.