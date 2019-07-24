Кличко потребовали уволить

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Мэр города Киева Виталий Кличко Мэр города Киева Виталий Кличко
Мэр города Киева Виталий Кличко
РИА «Новости»

Глава офиса украинского главы Владимира Зеленского Андрей Богдан потребовал уволить с должности мэра Киева Виталия Кличко, сообщает «Strana.ua» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Богдан направил соответствующую просьбу министру Кабинета министров Александру Саенко.

В письме сказано, что с приходом нового президента нужно менять чиновников и мэров.

Ранее Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос Кличко. Повестка в суд была вручена по делу о земельных махинациях.