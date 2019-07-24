Уволить Кличко потребовал глава офиса Зеленского

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан потребовал убрать с поста мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Strana.ua» со ссылкой на источники.

Как отмечается, Богдан хочет освободить кресло киевского мэра и уволить Кличко. Он уже направил соответствующее заявление министру Кабинета министров Александру Саенко.

В документе говорится, что основание для увольнения Кличко является то, что со сменой главы страны нужно менять чиновников и мэров.

«В случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых», — говорится в документе.

Ранее Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей.