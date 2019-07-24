Золотые бюсты Зеленского начали продавать против его воли

На Украине в продаже появились бюсты президента страны Владимира Зеленского, передают «Украинские новости».

Изделие весит 2,5 килограмма, его высота составляет 23 сантиметра.

Отмечается, что бюст изготовлен из гипса, покрыт 3 слоями лака с использованием сусальным золотом.

Сувенир можно изготовить в трех цветах: мрамор, глянцевая слоновая кость и матовая слоновая кость.

Ранее Зеленский выступил против того, чтобы изображения появлялись в кабинетах госслужащих. По его словам, президент не должен быть идолом, а его портрет — это не икона. Он предложил, вешать в кабинетах портреты детей и «перед каждым решением смотреть им в глаза».