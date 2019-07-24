«Пародия на диктатора»: на Украине охарактеризовали Зеленского

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «пародией на диктатора». Об этом он написал в твиттере.

По его мнению, прошедшие парламентские выборы были «самыми позорными» в истории Украины. Он обратился к жителям с вопросом, что они наделали.

«Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро», — добавил Ляшко.

Он пообещал бороться за Украину и быть оппозицией Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Украине высказались о размене Крыма на Донбасс.