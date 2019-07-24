Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» с победой на выборах в Верховную раду. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам генсека, выборы дают Украине новую надежду.

«Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять — это путь к суверенному украинскому государству», — заявил Ягланд.

По словам замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, эти словам свидетельствуют о том, что «в мире Ягланда» Украина не является суверенной.

Ранее генсек СЕ сделал заявление по делу журналиста Голунова.