Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» с победой на выборах в Верховную раду. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам генсека, выборы дают Украине новую надежду.
«Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять — это путь к суверенному украинскому государству», — заявил Ягланд.
По словам замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, эти словам свидетельствуют о том, что «в мире Ягланда» Украина не является суверенной.
Ранее генсек СЕ сделал заявление по делу журналиста Голунова.