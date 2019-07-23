«Британский Трамп»: президент США обрадовался победе Джонсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал назначение бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона главой Консервативной партии Британии, а также премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский глава заявил, что Джонсон «жесткий» и «умный» человек.

По мнению Трампа, новый премьер-министр Великобритании сделает все, что нужно для страны.

«Борис хорош, и он сделает свою работу», — заявил Трамп.

Он также положительно оценил тот факт, что Джонсона называют «британским Трампом».

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон стал новым премьером Британии.