Зеленский хочет объединить три министерства
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею объединения трех министерств. Об этом сообщает «Украинская правда».
Украинский глава заявил, что поддерживает эту идею.
Отмечается, что речь идет о министертсвах культуры, информационной политики и молодёжи и спорта.
Президент Украины также рассказал о том, что у его команды есть свое видение реализации объединения.
Зеленский добавил, что структура объединения появится после формирования нового правительства.
Ранее сообщалось, что свадебный фотограф Зеленского побеждает на выборах в Раду.