Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

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Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что допрос состоится 26 июля.

Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Дело было возбуждено после заявления адвоката Марины Париновой, которая являлась партнером юриста Андрея Портнова. Он являлся замглавой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским отставку.