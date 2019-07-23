Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Страна.ua».
Уточняется, что допрос состоится 26 июля.
Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Дело было возбуждено после заявления адвоката Марины Париновой, которая являлась партнером юриста Андрея Портнова. Он являлся замглавой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Ранее сообщалось, что Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским отставку.