Экс-депутат Госдумы Боровой просит политическое убежище в США

Экс-депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

По его словам, решение связано с тем, что в Соединенных штатах за ним началась слежка.

Он выразил сожаление, что не сможет ездить в РФ в течение 5 лет.

При этом он отметил, что может пойти работать.

«Придется сейчас устроиться работать. Я полон энергии. Я думаю, я смогу и бизнес начать, я смогу лекции читать — я профессор математики», — заявил Боровой.

Новость дополняется.