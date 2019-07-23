Экс-депутат Госдумы Боровой просит политическое убежище в США
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Экс-депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».
По его словам, решение связано с тем, что в Соединенных штатах за ним началась слежка.
Он выразил сожаление, что не сможет ездить в РФ в течение 5 лет.
При этом он отметил, что может пойти работать.
«Придется сейчас устроиться работать. Я полон энергии. Я думаю, я смогу и бизнес начать, я смогу лекции читать — я профессор математики», — заявил Боровой.
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