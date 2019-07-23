Фирташу предложили снять обвинения за компромат на Трампа

Украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предложили обменять компромат на президента США Дональда Трампа в «российском деле» на снятие обвинений. Об этом пишет The Hill со ссылкой на собственное расследование.

Заключить тайную сделку бизнесмену предложил замспецпрокурора США Эндрю Вайсман в конце 2017 года. Обвинитель потребовал с Фирташа доказательства причастности России к выборам в США и другой компромат на Трампа.

Фирташ, обвиняемый в коррупции и взяточничестве, отказался от предложения Вайсмана, потому что у него не было достоверной информации и доказательств по требуемым темам.

Позже бизнесмен передал информацию о предложении Вайсмана австрийскому суду для пересмотра решения об его экстрадиции в США, как свидетельство того, что расследование дела основывается на фиктивных доказательствах и носит политический характер.

Теперь австрийский суд пересмотрит свое решение в отношении Фирташа.

Ране сообщалось, что в США спросят агентов ЦРУ о «российском деле» Трампа.