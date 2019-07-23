Южная Корея вызвала зампосла России после конфликта над Японским морем

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Зампосла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем, передает РИА «Новости».

Российскому дипломату «была выражена глубокая обеспокоенность».

Южнокорейцы потребовали от представителя России объяснений.

Ранее Южная Корея выразила протест России из-за вторжения самолета.

По версии правительства Сеула, Россия дважды нарушила воздушное пространство, вторгнувшись на территорию островов Такэсима.

Позже Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении границ.