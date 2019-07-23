Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его словам, в стране никто и никогда не планировал совершать такое деяние. Даже мыслей не было, подчеркнул Бурбулис.

С таким комментарием Бурбулис, бывший соратником Ельцина в начале 90-х, выступил после того, как в СМИ появилось интервью экс-замглавы МИДа Андрея Федорова. Тот заявил, что при Ельцине якобы обсуждалась возможность продажи Карелии финнам за $15 млрд.

Как отмечается, участник молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки до этого говорил, что Хельсинки должны потребовать от Москвы вернуть территории, ставшие российскими по итогам Втором мировой войны. По Парижскому мирному договору от 10 февраля 1947 года к России отошла южная часть Карелии.