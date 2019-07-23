В Госдуме назвали сроки слияния Россия и Украины

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украина может вскоре стать частью российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время состояние Украины напоминает четвертую стадию рака, считает Жириновский.

По словам депутата, украинский лидер Владимир Зеленский сможет продержаться на посту не более двух лет. После этого, вероятно, в стране начнется «кровавый» майдан.

«Закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — предположил Жириновский.

Ранее лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России.