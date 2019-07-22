В генпрокуратуре Украины рассказали, куда пропал Луценко

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РИА «Новости»

Представитель генпрокуратуры Украины Лариса Сарган заявила, что генеральный прокурор страны Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА «Новости».

Ранее экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Луценко «исчез», а его обязанности исполняет первый заместитель Генпрокурора Дмитрий Сторожук.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны.

Луценко также вызывали на допрос.