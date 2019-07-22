Победа партии Зеленского сулит политические перевороты, заявил эксперт

Эксперт прокомментировал возможное становление однопартийного большинства в Верховной раде Украины. Об этом сообщает Nation News.

Сообщается, что партия «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского может получить 243 места в Раде. После обработки 50,01% протоколов партия набрала 42,45% голосов.

По словам политолога и замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Суздальцева, такие результаты продиктованы низкой явкой на парламентских выборах по сравнению президентскими. Он подозревает, что это связано с тем, что украинцы уехали на заработки в Европу.

Политолог отметил, что идет формирование новой политической реальности – парламентско-президентской.

«Сейчас очень важно понять, кто возглавит правительство. Раньше говорили, что это будет экономист, но вопрос в том, какой это будет экономист», — сказал Суздальцев.

Он добавил, что сейчас начинается новый политический процесс, так как Зеленский не выстроил четкого плана действий, что приведет к «политическим кульбитам», увольнению важных лиц.

Ранее в Госдуме оценили итоги выборов на Украине.