Партия Зеленского может получить 247 мест в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в Раде, сообщает РИА «Новости».

По данным ЦИК после обработки 50% бюллетеней, «Слуга народа» сможет создать однопартийное большинство. По партийным у него 122 места, по мажоритарным округам — 125.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» может получить 43 места (37 и 6).

«Европейская солидарность» — 27 мест (25 и 2).

Ранее в Госдуме оценили итоги выборов на Украине.