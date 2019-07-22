На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
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Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает «Громадське ТВ».
Согласно имеющейся информации, она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области. Однако от региона в Верховную раду прошел самовыдвиженец Александр Ковалев.
Уточняется, что Савченко не намеревается обжаловать результаты голосования.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины не пропустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на территорию Донбасса.