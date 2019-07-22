На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает «Громадське ТВ».

Согласно имеющейся информации, она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области. Однако от региона в Верховную раду прошел самовыдвиженец Александр Ковалев.

Уточняется, что Савченко не намеревается обжаловать результаты голосования.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины не пропустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на территорию Донбасса.