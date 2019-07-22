На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
РИА «Новости»

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает «Громадське ТВ».

Согласно имеющейся информации, она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области. Однако от региона в Верховную раду прошел самовыдвиженец Александр Ковалев.

Уточняется, что Савченко не намеревается обжаловать результаты голосования.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины не пропустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на территорию Донбасса.