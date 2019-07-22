ЦИК Украины обработал треть бюллетеней

Кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выигрывают в 117 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК Украины по данным 33% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 51 округе побеждают самовыдвиженцы.

По партийным спискам с огромным отрывом побеждает «Слуга народа». По данным 34% протоколов, «Слуга народа» набирает 42,1%, «Оппозиционная платформа — за жизнь» – 12,7%, «Европейская солидарность» 8,7%, «Батькивщина» 8,2% и «Голос» — 6,4%.