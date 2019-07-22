Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
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Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».
По его мнению, не в интересах главы государства, чтобы премьер-министром Украины становился кандидат, который нацелен на сотрудничество с МВФ.
Он пояснил, что речь идет о заместителе главы Национального банка страны Екатерине Рожковой, лоббирующей «кабальные» интересы фонда.
Экс-дипломат подчеркнул, что украинцы отвернутся от Зеленского, если он продолжит сотрудничать с МВФ, и это станет его могилой.
Он объяснил это тем, что в восприятии рядовых украинцев фонд ничего хорошего в страну не принес.
Ранее Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины.