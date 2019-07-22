Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».

По его мнению, не в интересах главы государства, чтобы премьер-министром Украины становился кандидат, который нацелен на сотрудничество с МВФ.

Он пояснил, что речь идет о заместителе главы Национального банка страны Екатерине Рожковой, лоббирующей «кабальные» интересы фонда.

Экс-дипломат подчеркнул, что украинцы отвернутся от Зеленского, если он продолжит сотрудничать с МВФ, и это станет его могилой.

Он объяснил это тем, что в восприятии рядовых украинцев фонд ничего хорошего в страну не принес.

Ранее Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины.