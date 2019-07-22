Украинцам предрекли плохое будущее

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что на внеочередных выборах в парламент лидирует «партия войны». Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, жителей Украины может ожидать «катастрофическое будущее» в случае победы этой партии.

Он пояснил, что в парламенте ожидается много членов от «партии войны», что опасно для мирного будущего страны.

Политик также добавил, что без активного участия жителей восточных регионов — Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона — которые выступают за мир, на выборах творится «безумие».

Ранее сообщалось, что партия украинского лидера Владимира Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов.