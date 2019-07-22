Итоговая явка на выборах в Раду не превысила 50%

Итоговая явка на внеочередных выборах в Раду составила 49,84%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Как отмечается, ЦИК обработала данные всех 199 округов, в которых прошло голосование в парламент.

Уточняется, что половина депутатов (225 человек) изберут по партийным спискам, а остальных — в мажоритарных кругах.

Причем в парламентских выборах могут принимать участие только те партии, проходной барьер которых составит 5%.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Раду превысила 50%.