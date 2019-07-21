Явка на выборах в Раду превысила 50%

По предварительным данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Раду к 20.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 50,35%, сообщает ТАСС.

Самая высокая активность наблюдалась в Хмельницкой области. Самая низкая — в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Раду оказалась ниже, чем в 2014 году.